Инфляция в Канаде по итогам февраля опустилась с 5,9% до 5,2%

Уровень инфляции в Канаде по итогам февраля снизился с 5,9% до 5,2% в годовом выражении. Об этом сообщило во вторник Бюро статистики Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам февраля в стране отмечено снижение цен на бензин на 4,7% по отношению к декабрю 2022 года.

При этом в Канаде продолжают дорожать продукты питания: годовой рост по итогам декабря составил 10,6%. Двузначный рост цен на продукты питания отмечается уже семь месяцев подряд. Больше всего в феврале подорожали соки (15,7%), крупы (14,8%), овощи и хлебобулочные изделия (13,9%), молочные продукты (9,1%).