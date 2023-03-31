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Китай начал расследование в отношении американской компании Micron Technology

Другие страны Материалы 31 марта 2023 23:26 (UTC +04:00)
Китай начал расследование в отношении американской компании Micron Technology

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Власти Китая инициировали расследование в отношении американской компании - производителя чипов памяти Micron Technology. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Канцелярии по проверке кибербезопасности КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для защиты безопасности цепочек поставок базовой информационной инфраструктуры и предотвращения скрытых угроз кибербезопасности, а также защиты национальной безопасности <...> в отношении реализуемой в Китае компанией Micron Technology продукции инициирована проверка", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении не указывается, какой именно из продуктов компании подвергнется проверке. Это первое подобное расследование ведомства в отношении иностранной компании по меньшей мере за несколько последних лет.

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