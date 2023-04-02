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Министр иностранных дел Эквадора ушел в отставку

Другие страны Материалы 2 апреля 2023 04:35 (UTC +04:00)
Министр иностранных дел Эквадора ушел в отставку

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Министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин заявил о своем уходе в отставку. Об этом он сообщил в личном Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Я ухожу в отставку с поста министра иностранных дел», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства. Свое решение Ольгин объяснил личными причинами. Он также подчеркнул, что, будучи министром, всегда действовал справедливо и в соответствии с законом.

Уточнятся, что пост главы МИД займет министр окружающей среды и водных ресурсов Густаво Манрике Миранда.

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