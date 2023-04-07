Япония на два года продлила односторонние санкции в отношении КНДР

Правительство Японии продлило на два года односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение продлить на два года санкции в отношении Северной Кореи", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что соответствующее решение принято и с точки зрения необходимости выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Генсек кабмина пообещал, что правительство Японии в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит работу, направленную на решение проблемы ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также вопроса вокруг японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Япония впервые ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания. Главным образом они касаются ограничений на импорт и экспорт товаров, а также запрета на заход в японские порты северокорейских судов. С момента первого вступления в силу санкции неоднократно продлевались, а список попавших под них компаний, кораблей и индивидуальных лиц постоянно расширялся.