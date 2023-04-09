Польша поставит Украине бронетранспортеры "Росомак" - Зеленский

На этой неделе произошло много позитивных событий и принят ряд важных решений в вопросах международной поддержки Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем видеообращении, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для нашего государства - по оружию, по международной поддержке, по расширению наших связей с миром, по нашему движению в НАТО", - сказал президент.

По словам Зеленского, самым важным событием этих дней стал его визит в Польшу и договоренности с ее руководством. "Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. Относительно бронетранспортеров - "Росомак" - 200 машин. Сейчас 100 и 100 позже. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи", - отметил глава государства.