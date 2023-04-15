В Аргентине инфляция с начала года превысила 20%

Рост цен в Аргентине в марте составил 7,7%, с начала года инфляция накопила 21,7%. Это следует из данных, которые опубликовал в пятницу институт статистики и переписи республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общий уровень индекса потребительских цен в марте 2023 года вырос на 7,7%, за три месяца накопленный рост составил 21,7%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 104,3%", - говорится в докладе.

В феврале годовая инфляция была 102,5%, что уже тогда стало самым высоким показателем с 1991 года.

По данным составителей доклада, больше всего (на 29,1%) в марте выросли цены на образование, что совпало с началом учебного года в стране. На одежду и продукты питания цены поднялись на 9,4% и 9,3% соответственно.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года инфляция составила 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.