Суданская армия взяла под контроль базы спецназа в семи населенных пунктах

Армия Судана взяла под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования (спецназа) в семи населенных пунктах республики, в том числе в пяти административных центрах штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из заявления Главного командования ВС Судана, опубликованного в воскресенье в Facebook, военные "установили контроль над базами и штабами спецназа" в городах Порт-Судан (административный центр штата Красное море), Эд-Дамазин (столица штата Голубой Нил), в городе Кости в этом штате, а также в одноименных административных центрах штатов Кассала и Гедареф, городе Кадугли (столица штата Южный Кордофан).

Кроме того, подразделения армии захватили лагерь спецназа Карари в городе Омдурман.