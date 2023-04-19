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В Судане вновь объявили режим прекращения огня

Другие страны Материалы 19 апреля 2023 22:07 (UTC +04:00)
В Судане вновь объявили режим прекращения огня

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Вооруженные силы Судана и военизированная группировка "Силы быстрого реагирования" (СБР) после ранее неудавшейся попытки прекратить огонь вновь объявили перемирие на 24 часа с вечера среды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интефакс, сообщает Associated Press (AP).

"Перемирие началось в 18:00 по местному времени (20:00 GMT+4) в среду в гуманитарных целях", - приводит AP заявление армии Судана.

В нем отмечается, что режим прекращения огня продлится до следующего вечера.

Во вторник противостоящие стороны уже договаривались о перемирии на 24 часа. Однако, по данным Центрального комитета врачей Судана, бои продолжились.

На пятый день столкновений известно о гибели не менее 270 человек, еще более 2,6 тыс. получили ранения.

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