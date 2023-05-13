Globo: суд в Бразилии поручил полиции проверить глав представительств Google и Telegram

Федеральный верховный суд в Бразилии поручил полиции проверить глав представительств Google и Telegram после появления на этих площадках критических публикаций законопроекта об усилении ответственности интернет-платформ за публикуемый пользователями контент. Об этом сообщает телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации телеканала, у полиции есть 60 дней, чтобы провести расследование. Бразильская оппозиция видит в законопроекте попытку правительства социалистов ограничить свободу слова под видом борьбы с фейками. Действующие власти расценивают подобные действия интернет-компаний как скрытую цензуру.