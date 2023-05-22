В Китае заявили, что создадут условия для компаний всех стран

Китайские власти будут создавать благоприятные условия для предприятий всех стран, включая США. Об этом заявил в понедельник министр коммерции КНР Ван Вэньтао на состоявшемся в Шанхае симпозиуме с участием представителей американских компаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В развитии китайской экономики сохраняется положительная тенденция, высвобождается потенциал рынка, - приводит слова главы Минкоммерции сайт торгово-экономического ведомства Китая. - Это позволяет нам создать больше благоприятных возможностей для развития компаний всех стран, осуществляющих деятельность на территории КНР, включая предприятия Соединенных Штатов".

Как уточнил Ван Вэньтао, Министерство коммерции намерено прилагать активные усилия для защиты прав и интересов иностранных инвесторов в Китае.

"Мы будем способствовать созданию первоклассной деловой среды путем усиления рыночных и юридических механизмов, за счет интернационализации, - подчеркнул он. - Вместе с компаниями всех стран мы используем благоприятные возможности огромного китайского рынка, [преимущества политики] открытого развития КНР".

По словам министра, правительство Китая намерено неуклонно проводить реформы, уделять еще более пристальное внимание привлечению иностранного капитала. Он указал на тесные китайско-американские экономические связи, подчеркнув, что они должны опираться на взаимное уважение и обоюдную выгоду. Ван Вэньтао отметил, что это выгодно не только Пекину и Вашингтону, но и всему миру.

На симпозиуме присутствовали представители Johnson & Johnson, 3M, Dow, Merck и Honeywell.