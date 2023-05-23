Новый посол Китая в США может прибыть в Вашингтон 23 мая

Замглавы МИД КНР Се Фэн может прилететь в Вашингтон 23 мая, чтобы занять пост посла Китая в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники.

По их мнению, прибытие Се Фэна в США в момент, когда отношения между двумя странами достигли самого низкого уровня за последние 50 лет в связи с ситуацией вокруг Тайваня, обнаружением китайского аэростата над континентальной частью Соединенных Штатов и напряженной обстановкой в торговой сфере, может указывать на то, что Пекин заинтересован в снижении накала. Издание также напоминает о встрече, которую 10-11 мая провели в Вене помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И. Кроме того, прибытие нового посла находится на фоне высказанной президентом США Джо Байденом в Японии надежды на скорое потепление в отношениях с Пекином, считает газета.

Госдепартамент США и посольство КНР в Вашингтоне не ответили на ее просьбу о комментарии.

Ранее о возможном назначении Се Фэна послом в США сообщала газета The Wall Street Journal. По ее оценке, назначение послом дипломата, имеющего большой опыт успешных контактов с США, говорит об ориентации Пекина на взаимодействие с Вашингтоном, а не на конфликт с ним.

Прежний посол Китая в США Цинь Ган был назначен 30 декабря 2022 года главой МИД КНР.