За последние 4 недели число смертей от коронавируса снизилось на 58% - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - С 22 мая по 18 июня в мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 7,1 тысячи человек умерли от коронавируса.

Как передает Trend, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Так, всего за последние 4 недели зафиксировано 1 210 687 случаев заражения и 7 1368 летальных исходов. По сравнению с предыдущими 4 неделями число инфицированных уменьшилось на 48 процентов, а число смертей уменьшилось на 58 процентов.

За этот период больше всего случаев заражения выявлено в Южной Корее (363 382).