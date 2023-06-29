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Объемы производства Toyota выросли на 33,4%

Другие страны Материалы 29 июня 2023 09:24 (UTC +04:00)
Объемы производства Toyota выросли на 33,4%

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Как сообщается в официальном отчете компании, ведущий японский автоконцерн Toyota произвел рекордное количество автомобилей в мае текущего года. Объем производства составил 847 тысяч автомобилей, что на 33,4% превышает результаты того же периода прошлого года, сообщает Trend.

Также было отмечено, что эти майские показатели стали самыми высокими за всю историю компании в этом месяце. Глобальные продажи автоконцерна также увеличились на 10,1% и достигли отметки в 838,4 тысячи единиц.

Стратегия успеха Toyota продолжает приносить результаты, и в прошлом году компания вместе с дочерними предприятиями Daihatsu и Hino третий год подряд заняла первое место по объему продаж автомобилей в мире. Общее количество реализованных автомобилей составило 10,48 миллиона единиц.

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