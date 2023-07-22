В Японии масштабы роста цен станут рекордными

По данным статистического центра Teikoku Databank, масштабы повышения цен в Японии в 2023 году превзойдут результаты предыдущего года и достигнут рекордно высокого уровня за последние несколько десятилетий, сообщает Trend.

Согласно докладу, опубликованному в субботу, количество подорожавших товаров уже превысило 30 тысяч наименований к середине июля, и к концу года этот показатель может увеличиться до 35 тысяч. Основные повышения коснулись продуктов питания, напитков, алкоголя и других распространенных потребительских товаров. Данное исследование основано на данных 195 японских компаний.

Авторы исследования отмечают, что ежегодное повышение цен более чем на 30 тысяч наименований является исключительным событием за последние около 30 лет с момента краха экономического пузыря на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века. Перспективы цен на электроэнергию пока продолжают расти, и существует неопределенность в отношении потенциальных факторов, таких как рост стоимости рабочей силы и рост цен на импорт из-за снижения курса иены, которые не представляется возможным устранить. В результате, увеличение нагрузки на домохозяйства приводит к снижению их покупательной способности, отмечает Teikoku Databank.

В 2022 году повышение цен в Японии затронуло около 25 тысяч товаров, и продовольствие в целом подорожало на 14% по сравнению с 2021 годом.