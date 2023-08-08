Япония поддерживает продолжение переговоров о снятии санкций с целью возобновления СВПД - премьер

БАКУ /Trend/ - В ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония поддерживает продолжение переговоров о снятии санкций с целью возобновления СВПД и обеспечения выполнения обязательств сторон по данной сделке, передает Trend.

Кисида отметил важность прошлогодних переговоров с президентом Ирана и подчеркнул значимость ирано-японских отношений. Он также выразил удовлетворение относительно позитивных событий в регионе Персидского залива и поддержал идею регионального сотрудничества для обеспечения стойкой безопасности.

Кисида также приветствовал дальнейшее позитивное взаимодействие между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном.

Глава МИД Ирана подчеркнул важность разработки долгосрочного плана сотрудничества и выразил необходимость продвижения политических, экономических и культурных связей между двумя странами.