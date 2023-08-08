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Япония поддерживает продолжение переговоров о снятии санкций с целью возобновления СВПД - премьер

Другие страны Материалы 8 августа 2023 05:14 (UTC +04:00)
Япония поддерживает продолжение переговоров о снятии санкций с целью возобновления СВПД - премьер

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония поддерживает продолжение переговоров о снятии санкций с целью возобновления СВПД и обеспечения выполнения обязательств сторон по данной сделке, передает Trend.

Кисида отметил важность прошлогодних переговоров с президентом Ирана и подчеркнул значимость ирано-японских отношений. Он также выразил удовлетворение относительно позитивных событий в регионе Персидского залива и поддержал идею регионального сотрудничества для обеспечения стойкой безопасности.

Кисида также приветствовал дальнейшее позитивное взаимодействие между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном.

Глава МИД Ирана подчеркнул важность разработки долгосрочного плана сотрудничества и выразил необходимость продвижения политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

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