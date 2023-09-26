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В Буркина-Фасо ликвидировано 20 боевиков

Другие страны Материалы 26 сентября 2023 07:30 (UTC +04:00)
В Буркина-Фасо ликвидировано 20 боевиков

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На севере Буркина-Фасо за минувшие сутки уничтожено более 20 боевиков.

Как передает Trend, об этом сообщила дирекция по коммуникациям и связям с общественностью армии Буркина-Фасо.

По имеющейся информации, операция была проведена в населенных пунктах Косука и Тимнаоре. Армию также поддержала полиция и волонтеры.

Кроме того, поступают также сообщения о том, что правительственные силы Буркина-Фасо и Нигера проводят совместную операцию в приграничных районах обеих стран.

По информации государственного телеканала страны, нейтрализована группа боевиков, пытавшихся вторгнуться в Буркина-Фасо из Нигера.

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