Послу запрещают писать о провале Макрона в Африке - скандал с цензурой во Франции

БАКУ /Trend/ - МИД Франции запрещает послу страны в Нигере выпустить книгу, в котором говорится о провале президента Эмманюэля Макрона в Африке, и вокруг этого разгорается новый скандал.

Как пишут французские СМИ, посол Сильвен Итте с конца декабря находится в Париже, так как в результате политики Макрона Нигер разорвал все связи с его страной, а само посольство закрыли.

Дипломат написал книгу о событиях в Нигере, но генсек МИД Анн-Мари Дескот направила послу письмо, в котором содержится угрожающая риторика в его адрес.

Итак, Макрон в стране, которая называет себя «колыбелью демократии», уже открыто, на государственном уровне пытается пресечь любые высказывания о его провале в Африке.

Конечно, придет время, когда о провале Франции на Южном Кавказе тоже кто-нибудь напишет.

Отметим, что в конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.