ВС РФ нанесли удар по району, откуда был сбит Су-25

3 февраля 2018 21:55 (UTC+04:00)

Групповой удар высокоточным оружием нанесен по району, откуда была запущена ракета переносного зенитного комплекса (ПЗРК), сбившая российский штурмовик Су-25, убиты 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием", - сказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что "по данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Как сообщили ранее в ведомстве, в субботу в провинции Идлиб боевиками "Джебхат ан-Нусры" из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб". Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в Минобороны, позже был убит в бою с террористами.

Сейчас российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего летчика.

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