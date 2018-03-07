Кадыров рассказал о сложностях поисковой операции в районе крушения Ми-8

7 марта 2018 18:10 (UTC+04:00)

В районе крушения вертолета Ми-8 в Чечне сложный рельеф местности, узкие ущелья, заявил глава республики Рамзан Кадыров РИА Новости.

В среду при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, вертолет войсковой части Ми-8 столкнулся с землей, сообщил СК России. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

"В районе крушения вертолета сложный рельеф местности, узкие ущелья. Кроме того, по поступающим сообщениям, там был туман. Пока рано делать выводы о причинах катастрофы, уверен, следствие установит полную картину произошедшего", - сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что "привлечены все необходимые силы и средства в район катастрофы для проведения спасательной операции и ликвидации последствий аварии".

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в результате крушения вертолета Ми-8 погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения.

К оказанию практической и методической помощи в расследовании авиакатастрофы привлечены криминалисты военно-следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Число погибших при крушении вертолета в Чечне возросло до шести (Обновлено)
Россия 16:23
В Мексике разбился полицейский вертолёт
Другие страны 11 февраля 02:02
При аварийной посадке военного вертолета в Омане погиб один человек
В мире 26 декабря 2017 07:38
В Японии потерпел крушение вертолет, погибли четыре человека
В мире 8 ноября 2017 11:15
В Саудовской Аравии разбился вертолет с чиновниками на борту
Арабские страны 6 ноября 2017 00:54
В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет
США 19 июля 2017 20:30
В Черном море разбился болгарский военный вертолет, один человек погиб
Другие страны 9 июня 2017 19:51
Кадыров вступит в должность главы Чечни в день своего 40-летия
Россия 5 октября 2016 02:01
Кадыров набрал почти 98% голосов на выборах главы Чечни
Россия 19 сентября 2016 11:03
Глава Чечни поблагодарил Президента Ильхама Алиева за отказ Азербайджана от лицензий российских паралимпийцев
Политика 11 сентября 2016 11:28
В Турции разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые
Турция 5 июля 2016 20:12
Путин назначил Кадырова и.о. главы Чечни
Россия 25 марта 2016 17:48
При крушении вертолета в Ираке погибли 9 военнослужащих
Другие страны 16 февраля 2016 13:40
Кадырова оштрафовали за вождение с непристегнутым ремнем
Россия 21 декабря 2015 03:16
Вертолет потерпел крушение в США, есть погибшие
США 11 декабря 2015 12:34
Военный вертолет потерпел крушение в США, двое погибли
США 3 декабря 2015 13:10
В результате крушения молдавского вертолета в Афганистане погибли 3 человека
Другие страны 25 ноября 2015 12:03
Все семь пассажиров вертолета, разбившегося в Новой Зеландии, погибли
Другие страны 21 ноября 2015 08:22