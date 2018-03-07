Кадыров рассказал о сложностях поисковой операции в районе крушения Ми-8

В районе крушения вертолета Ми-8 в Чечне сложный рельеф местности, узкие ущелья, заявил глава республики Рамзан Кадыров РИА Новости.

В среду при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, вертолет войсковой части Ми-8 столкнулся с землей, сообщил СК России. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

"В районе крушения вертолета сложный рельеф местности, узкие ущелья. Кроме того, по поступающим сообщениям, там был туман. Пока рано делать выводы о причинах катастрофы, уверен, следствие установит полную картину произошедшего", - сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что "привлечены все необходимые силы и средства в район катастрофы для проведения спасательной операции и ликвидации последствий аварии".

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, в результате крушения вертолета Ми-8 погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения.

К оказанию практической и методической помощи в расследовании авиакатастрофы привлечены криминалисты военно-следственного управления Следственного комитета РФ по Южному военному округу.

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