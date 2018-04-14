В МИД РФ назвали удары по Сирии грубым нарушением международного права

Москва считает ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии грубым и наглым нарушением норм международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов, не то, чтобы не дождавшись, а, по сути, перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удары по Дамаску", — сказала Захарова журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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