Лавров: Россия не пыталась изменить место "химатаки" в Думе

16 апреля 2018 15:52 (UTC+04:00)

РФ не пыталась изменить место предполагаемого инцидента с химоружием в сирийской Думе, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее с подобными обвинениями в адрес РФ, по данным СМИ, выступили представители некоторых западных государств.

"Я гарантирую, что Россия не вмешивалась в место [происшествия]", — сказал Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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