В Чечне более 80 тысяч человек остались без электричества

Около 82,2 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за грозы, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго Российской Федерации.

Сообщается, что около 18.59 при грозе действием дистанционной защиты отключились работающие в составе транзита линии электропередачи 110 кВ "Цемзавод – Шали" и 110 кВ "Аргунская ТЭЦ – Шали".

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Шалинского, Курчалоевского и Грозненскосельского районов (около 82200 человек). Мощность отключенных потребителей – 8 МВт", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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