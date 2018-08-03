В Чечне более 80 тысяч человек остались без электричества

3 августа 2018 22:09 (UTC+04:00)

Около 82,2 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за грозы, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго Российской Федерации.

Сообщается, что около 18.59 при грозе действием дистанционной защиты отключились работающие в составе транзита линии электропередачи 110 кВ "Цемзавод – Шали" и 110 кВ "Аргунская ТЭЦ – Шали".

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Шалинского, Курчалоевского и Грозненскосельского районов (около 82200 человек). Мощность отключенных потребителей – 8 МВт", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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