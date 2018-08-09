Россия готовит запрос к ЦАР о телефоне убитого журналиста

Россия готовит запрос к местному оператору ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных одним из убитых российских журналистов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование случившегося. Важной уликой для следствия могут стать ноутбук, съемные носители информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках, сообщениях, которые были сделаны с этого телефона", - сообщила Захарова на брифинге.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.