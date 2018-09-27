Правительство РФ рассчитывает увеличить объемы торговли с Китаем до $200 млрд к 2024 году

27 сентября 2018 03:43 (UTC+04:00)

Правительство России рассчитывает увеличить объемы взаимной торговли с КНР до $200 млрд к 2024 году. Об этом говорится, как передает ТАСС, в Основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

"Увеличение объемов взаимной торговли между Россией и Китаем - до $200 млрд. Увеличение китайских инвестиций в российскую экономику - до $15 млрд", - говорится в документе.

Объем торговли между РФ и Китаем в 2017 году составил $87 млрд. Как ранее сообщил президент Владимир Путин, в этом году товарооборот может достичь $100 млрд.

Также планируется увеличить объемы торговли и с другими странами. Так, объемы товарооборота РФ с Индией могут составить $30 млрд к 2024 году, со странами Ближнего Востока и Северной Африки - $50 млрд, странами Африки южнее Сахары - $7 млрд, Латинской Америки - $20 млрд.

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