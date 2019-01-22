Умер третий летчик бомбардировщика, разбившегося в Мурманской области

Умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в территориальном центре медицины катастроф Мурманской области, передает Trend.

"[Пострадавший] один погиб, это тот, который был в военном лазарете", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что из четырех членов экипажа двое погибли на месте, еще два летчика были доставлены в медицинские учреждения.

По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента приступили к работе следователи. Эту информацию подтвердили ТАСС в администрации города Оленегорска. "Там сейчас проводится расследование, следственные действия производятся, поэтому, конечно, аэродром оцеплен", - сказал собеседник агентства.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во вторник при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

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