В России смертность от туберкулеза снизилась почти на 70% с 2008 года

21 марта 2019 15:20 (UTC+04:00)

Почти на 70% снизилась смертность от туберкулеза за последние 10 лет в России, говорится в презентации к выступлению на пресс-конференции первого заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"67,6% составило снижение смертности от туберкулеза с 2008-2018 годы", - говорится в сообщении. Смертность снизилась с 17,9 случая на 100 тысяч населения в 2008 году до 5,8 на 100 тысяч населения в 2018 году, уточняется в презентации. Средний годовой темп снижения составил 15%, уточняется в презентации.

При этом отмечается, что заболеваемость и смертность в Европе и США ниже, чем в России. "Нам есть над чем работать", - добавила Яковлева.

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