Тонны рыбных отходы вывалились на дорогу на Камчатке (ВИДЕО)

Около восьми тонн рыбных отходов, выпав из КамАЗа, оказались на дороге в центре Петропавловска-Камчатского из-за халатности водителя грузовика, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении... Именно из-за того, что не должным образом был закреплен задний борт, порядка восьми тонн рыбных отходов оказались на дороге", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

Кроме того, губернатор края Владимир Илюхин поручил инспекции экологического надзора и региональному министерству рыбного хозяйства разобраться, а главе города – принять меры, в том числе административные.

Отмечается, что предприятие, которому принадлежит грузовик, будет оштрафовано на сумму до 150 тысяч рублей. По данным местных властей, руководство компании самостоятельно организовало очистку дороги, после чего трассу окончательно приведут в порядок дорожные службы города.

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