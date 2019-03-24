Тонны рыбных отходы вывалились на дорогу на Камчатке (ВИДЕО)

24 марта 2019 09:28 (UTC+04:00)

Около восьми тонн рыбных отходов, выпав из КамАЗа, оказались на дороге в центре Петропавловска-Камчатского из-за халатности водителя грузовика, сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На мужчину на месте составлен протокол об административном правонарушении... Именно из-за того, что не должным образом был закреплен задний борт, порядка восьми тонн рыбных отходов оказались на дороге", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

Кроме того, губернатор края Владимир Илюхин поручил инспекции экологического надзора и региональному министерству рыбного хозяйства разобраться, а главе города – принять меры, в том числе административные.

Отмечается, что предприятие, которому принадлежит грузовик, будет оштрафовано на сумму до 150 тысяч рублей. По данным местных властей, руководство компании самостоятельно организовало очистку дороги, после чего трассу окончательно приведут в порядок дорожные службы города.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4
Россия 17 марта 09:39
На Камчатке вулкан Карымский выбросил двухкилометровый столб пепла
Россия 2 марта 10:50
У берегов Камчатки произошли два землетрясения за сутки
Россия 22 февраля 03:25
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Россия 12 февраля 01:14
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех километров
Россия 25 января 05:56
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до четырех километров
Россия 22 января 08:34
Лента новостей
Стрельба в Сан-Франциско: есть погибший и пострадавшие
США 10:11
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 23 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:04
С какими сложностями сталкиваются компании в Азербайджане при объявлении банкротства?
Бизнес 10:01
Четыре человека пострадали в результате взрыва в Габалинском районе
Общество 09:51
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии
Другие страны 09:19
Подготовлен видеоролик, посвященный 100-летию органов безопасности Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 09:03
Серена Уильямс снялась с турнира в Майами
Спорт 08:29
Вооруженное нападение в Мали: более ста погибших
Другие страны 08:12
С потерявшего ход в Норвегии лайнера эвакуировали более 260 пассажиров
Европа 07:52