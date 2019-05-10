В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании

Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Trend.

"Поступили анонимные письма на электронную почту об угрозе взрывов в ТРК "Клен" в Староватутинском проезде и торговом центре "Тройка" на улице Верхняя Красносельская", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из ТРК "Клен" эвакуировано более тысячи человек, а из торгового центра "Тройка" - 1,2 тысячи человек. Проводится проверка всех помещений торговых центров.

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