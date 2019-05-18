Японские туристы эвакуированы с вулкана на Камчатке

18 мая 2019 06:20 (UTC+04:00)

Спасатели провели эвакуацию группы японских туристов, один из которых погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Об этом сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров.

"Тело погибшего спасатели забрали с высоты 3600 м еще двух оставшихся туристов, которые укрылись в домике вулканологов, сняли на высоте 3300 м. Сейчас вертолет вылетел в Козыревск", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в субботу поступила информация о гибели члена группы японских альпинистов, которые преодолевали сложный участок при подъеме на вулкан Камень. По данным Хабарова, все туристы были зарегистрированы и застрахованы.

Потухший вулкан Камень расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки, рядом находятся ледник Шмидта и ледник Богдановича. Высота Камня составляет 4584 м, это второй по высоте вулкан Камчатки после Ключевской сопки.

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