Число заразившихся коронавирусом в России превысило 165 тысяч
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 21 327 человек, 1 537 человек умерли. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно данным, суточный рост составил 6,8% против 7% во вторник. Отмечается, что у 4 314 новых пациентов (40,9%) не было выявлено симптомов инфекции.
Лента новостей
Тамам Джафарова: Нужно быть максимально ответственными и соблюдать все рекомендации и решения Оперативного штаба
Лейла Абдуллаева: США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
Движение непросоединения становится важной площадкой для международного сотрудничества в свете глобальных проблем - российский эксперт
Заболевший радикализмом Али Керимли потерял чувство реальности - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Сахиль Бабаев: Среди получивших единовременную выплату в 190 манатов 55% составляют мужчины, 45% - женщины
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами Бакинской Высшей Школы Нефти, обучающимися в Европе
Хикмет Гаджиев: Деструктивной риторикой и провокационными шагами руководство Армении ставит под вопрос процесс переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Даже удивительно, что некоторые люди не понимают всю тяжесть сложившейся ситуации - академик Наиля Велиханлы
Фархад Бадалбейли: Общество должно знать о направлениях расходования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28 человек - Оперативный штаб