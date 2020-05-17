В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Еще 71 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умер в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего в столице умерли 1 503 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - заключили в штабе.
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Предпринимаемые Вами шаги являются показателем того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь
В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО)
Объединение национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества провело виртуальный форум на тему борьбы с коронавирусом (ФОТО)
Маис Сафарли: Т.н. "Национальный совет" готов топтать наши ценности, чтобы привлечь внимание неких западных сил
Таир Керимли: Кружок под названием "Национальный совет" вновь опозорился во время последней видеоконференции
В Азербайджане выявлено 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58 человек – Оперативный Штаб
Поступления по доходам государственного фонда «Автомобильные дороги» в 2019 году превысили треть миллиарда манатов
Производитель мясо - молочной продукции в Азербайджане о разработке новых видов органических изделий