Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции", - сказал представитель премьера.

Он добавил, что в настоящее время Мишустин готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно, как сообщалось ранее, будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ, отменяющий возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Находясь в медучреждении, Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы. В понедельник премьер-министр проводил совещания все еще из больницы.

30 апреля глава государства подписал указ "Об исполнении обязанностей председателя правительства РФ" после того, как Мишустин сообщил о выявлении у него коронавируса. Теперь действие апрельского документа признано "утратившим силу". Нынешний указ вступил в силу со дня его подписания.