Информация о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве оказалась ложной

Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве не подтвердилось. Об этом, как передает Trend, в воскресенье сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В воскресенье в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что "заминированы" аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы, а также все самолеты на стоянках в столичных аэропортах. "Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" аэропортов и самолетов оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в столице речь шла об аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Ранее официальный представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин сообщил, что воздушная гавань работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что в 17:35 (GMT+4) проверка завершена, угроза "минирования" не подтвердилась.