Мишустин заявил, что экономике России удалось пройти по очень тонкой грани

Российской экономике во время пандемии, санкций и низких цен на нефть удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом себя оправдал. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани, когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", — сказал он на заседании правительства.

"Весь комплекс мер, которые мы проводили во время борьбы с коронавирусом и экономическим кризисом, себя оправдал", — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что теперь надо перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится выполнение всех социальных обязательств государства.