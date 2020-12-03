Песков оставил без комментариев перспективы пересмотра параметров сделки ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать перспективы пересмотра параметров сделки ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня будет мероприятие, после него, я думаю, мой коллега [вице-премьер РФ Александр] Новак информацию предоставит. До этого я не буду ничего предвосхищать", - сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, действительно ли Москва выступает за постепенное наращивание добычи в рамках договоренностей.

Как сообщалось ранее, последний раунд переговоров нефтеэкспортеров из соглашения ОПЕК+ состоится в четверг, 3 декабря. Министрам предстоит найти компромиссное решение по уровням добычи нефти в 2021 году, основываясь на противоречивых взглядах внутри союза.