В России за сутки выявили 11 749 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 749, до 4 200 902. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уже второй день подряд в стране выявляют менее 12 тыс. заразившихся.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,05%), Магаданской области (0,06%), Республике Алтай (0,07%), Республике Хакасия (0,07%), Еврейской автономной области (0,07%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 909 в Санкт-Петербурге, 695 - в Московской области, 397 - в Нижегородской области, 304 - в Ростовской области, 303 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 383 против 417 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 430 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,01%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 25 - в Московской области, 15 - в Краснодарском крае, 14 - в Воронежской области, 13 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 12 218, до 3 751 562. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 490 человек в Санкт-Петербурге, 442 - в Нижегородской области, 403 - в Пензенской области, 369 - в Московской области, 338 - в Ростовской области.

В настоящее время в России болеют 364 910 человек.