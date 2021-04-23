Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортами. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, "разговор двух лидеров касался всех вопросов двусторонних отношений, в первую очередь связанных с сотрудничеством в сфере туризма". "Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом", - отметил он.
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