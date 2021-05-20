Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Никарагуа

Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована для применения в Никарагуа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - сообщил фонд.