Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Никарагуа
Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована для применения в Никарагуа. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - сообщил фонд.
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