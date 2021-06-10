Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до девяти
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области увеличилось до девяти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Уточненные данные приводит пресс-служба предприятия "Электрохимприбор".
Рейсовый автобус № 4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".
"По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей - шесть человек погибли, девять получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе предприятия.
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