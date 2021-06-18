Путин на встрече с Совбезом РФ предложил обсудить итоги саммита Россия - США
Президент России Владимир Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, предложил обсудить итоги прошедшего в Женеве в среду саммита РФ - США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих [тем]. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов [Джо Байденом]", - сказал глава российского государства.
Продолжая тему, он предложил начать совещание с выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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