Интервал между двумя прививками "Спутника V" могут увеличить до 180 дней

Интервал между вводом двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть увеличен до 180 дней, сообщил представитель Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследования разработчика вакцины. Его слова приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, увеличенные интервалы между инъекциями приводят к формированию более сильного иммунного ответа.

"Продление допустимого интервала между инъекциями первого и второго компонента в рамках вакцинации препаратом Спутник V не связано с международными поставками", - сказал представитель РФПИ, отвечая на вопрос, принимают ли страны решение о продлении интервала из-за задержек с поставками вакцины.

Ранее директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что интервал между вакцинацией может быть увеличен с 21 до 90 дней. Некоторые страны (по данным агентства, например, Казахстан, Аргентина, Филиппины) увеличили интервал между дозами "Спутника V", в России он остается три недели.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.