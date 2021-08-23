Около 15 туристов в Дагестане оказались заблокированными на Карадахской теснине

Порядка 15 туристов оказались заблокированными на Карадахской теснине в Дагестане в результате подъема уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя. Как сообщил в понедельник источник в экстренных службах, одного туриста унесло по реке потоком воды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", - сказал собеседник агентства.

Получение информации о заблокированных туристах подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану, уточнив, что одного человека, по предварительным данным, унесла река. Спасатели находятся на постоянной связи с туристами. "По информации от одного из них, уровень воды спадает. К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы", - добавили в МЧС по республике.