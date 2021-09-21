ЦИК России обнародовал результаты выборов в Госдуму после обработки 100% голосов

Партия "Единая Россия" после обработки 100% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,82% голосов. Соответствующие данные размещены на информационном табло на сайте ЦИК России, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые Люди" с 5,32% голосов.

Согласно данным по одномандатным округам после обработки 100% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 198 округе, КПРФ набирает 9 мест, кандидаты от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проходят в 8 округах. ЛДПР лидирует в 2 округах, Партия Роста, "Гражданская платформа" и партия "Родина" - набирают по одному месту по одномандатным округам.