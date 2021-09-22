В Лаос доставили 30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

Спецборт МЧС России доставил в среду в Лаос 30 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" в качестве гуманитарной помощи. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"22 сентября спецбортом МЧС России в качестве гуманитарной помощи населению Лаоса доставлено порядка 30 тыс. доз комплектов вакцины "Спутник Лайт", - сказали в пресс-службе.

Операция проводилась по поручению правительства России после соответствующего обращения Лаосской Народно-Демократической Республики.

Власти Лаоса 16 сентября продлили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом до 30 сентября. Как заявил замглавы канцелярии премьер-министра страны Типпхаконе Чантхавонгса, такое решение принято, поскольку число случаев заболевания COVID-19 в стране продолжает расти. В настоящий момент в стране закрыты границы, приостановлена работа ресторанов, спортивно-развлекательных и образовательных учреждений. Введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Лаосе 24 марта 2020 года.