В России зафиксировали 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 163 против 1 159 днем ранее, это новый максимум. Всего умерли 236 220, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 30 462. Впервые с начала эпидемии этот показатель превысил 30 тыс. Всего уже выздоровели 7 302 515 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,6% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 39 849, до 8 432 546. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,47%.

В России провели более 50,9 млн полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 56,8 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 45,7% до 46,8%. "По состоянию на 29 октября вакцинация первым компонентом проведена 56 787 209 раз, вакцинация полного цикла - 50 960 796 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 46,8%", - говорится в сообщении штаба.