ВВП России в октябре в годовом выражении вырос до 4,9%

Рост ВВП России в годовом выражении составил по итогам октября 4,9%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВВП в октябре продолжил рост. К сентябрю экономика выросла на 0,8% м/м (в августе - 0,5% м/м, здесь и далее для темпов роста месяц к месяцу сезонность снята). В годовом выражении прирост ВВП в октябре, по оценке, составил 4,9% г/г (после 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января - октября - 4,6% г/г", - говорится в обзоре.

По данным МЭР, наиболее существенный вклад в ускорение экономического роста в октябре внесла добыча полезных ископаемых, где продолжается восстановление в условиях планового ослабления ограничений ОПЕК+ и роста добычи газа, а также торговля, что связано в том числе с ростом экспортных поставок газа на фоне роста мировых цен. Кроме того, в связи со сдвигом уборочной кампании из-за погодных условий в текущем году в октябре улучшилась ситуация в сельском хозяйстве в сравнении с августом - сентябрем.

Динамика кредитования продолжает оказывать поддержку внутреннему спросу в РФ, отмечают в Минэкономразвития. "Кредит экономике в октябре вырос на 15,1% г/г (сентябрь - 14,6% г/г, третий квартал 2021 года - 14,1%), устойчивое расширение кредитного портфеля наблюдается во всех сегментах рынка", - говорится в обзоре.