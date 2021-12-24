Новак считает, что цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне
Стоимость газа в 2022 году может сохраниться на высоких уровнях, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях", - сказал он.
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