При пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два человека

В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Trend.

"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В результате инцидента погибли два человека.

"Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.

По данным пресс-службы губернатора региона, жертвами пожара стали две женщины, находившиеся в момент возгорания в ковидном боксе. Там также сообщили, что число эвакуированных выросло до 32.

"18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении, эвакуированы на второй этаж больницы. Один ребенок переведен в инфекционное отделение. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли. 14 человек медицинского персонала переведены вместе с пациентами для продолжения лечения пациентов", - говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.

"10:56 ликвидация на месте пожара", - говорится в сообщении.

Региональная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор района.

Заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков вылетел в Астрахань для расследования причин инцидента.

"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков", - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Также к месту происшествия направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией.

На место ЧП также выехал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.