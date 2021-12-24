При пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два человека
В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает Trend.
"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - сказал собеседник агентства.
В результате инцидента погибли два человека.
"Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.
По данным пресс-службы губернатора региона, жертвами пожара стали две женщины, находившиеся в момент возгорания в ковидном боксе. Там также сообщили, что число эвакуированных выросло до 32.
"18 пациентов, находившихся в госпитале на лечении, эвакуированы на второй этаж больницы. Один ребенок переведен в инфекционное отделение. Две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе, погибли. 14 человек медицинского персонала переведены вместе с пациентами для продолжения лечения пациентов", - говорится в сообщении.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.
"10:56 ликвидация на месте пожара", - говорится в сообщении.
Региональная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор района.
Заместитель главы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков вылетел в Астрахань для расследования причин инцидента.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для расследования причин возгорания в отделении реанимации областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков", - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Также к месту происшествия направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией.
На место ЧП также выехал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.