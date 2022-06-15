Площадь лесных пожаров в России удвоилась за сутки

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась в два раза до 16 390 га. На утро вторника в России действовало 75 лесных пожаров на площади 8 317 га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За прошедшие сутки 14 июня 2022 г. в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 4 189 га. На 00:00 мск 15 июня 2022 г. на территории Российской Федерации действовал 61 лесной пожар на площади 16 390 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в распространенном сообщении.

Сильнее всего горят леса в Якутии, там площадь возгорания выросла почти в трое до 6 277 га. Также серьезное увеличение площади пожаров наблюдается в Чукотском автономном округе (5 847 га против 2 059 га во вторник) и Сахалинской (2 450 га против 1 300 га во вторник) области. Пожары площадью менее 1 тыс. га отмечаются в Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ростовской, Иркутской, Томской и Кировской областях, в республиках Алтай, Тыва и Бурятия.

В ликвидации возгораний задействовано 2 138 человек, 293 единицы техники, 111 воздушных судов на мониторинге и еще 48 на тушении.