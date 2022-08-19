Россия вышла на третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах

Россия в июле заняла третье место среди стран, использующих китайский юань в международных платежах, увеличив свою долю на мировом валютном рынке в 6,3 раза всего за три месяца. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на статистические данные системы обмена платежной информацией SWIFT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сводке SWIFT, которую приводит издание, в июле на Россию пришлось 3,9% транзакций в юанях (против 1,42% в июне). Более высокие показатели продемонстрировала Великобритания (6,35%). Лидером списка остается Гонконг (70,93% в сравнении с 73,82% в июне). Вслед за Россией в рейтинге, составленном SWIFT, идут Сингапур (3,77%) и Соединенные Штаты (2,98%).

В сравнении с результатами июньских торгов Россия поднялась на четыре позиции, тем самым сместив из лидерской тройки Сингапур. Как указывает Forbes, в рейтинг SWIFT Россия попала лишь в апреле, когда ее участие в мировой торговле китайской валютой оценивалось в 0,62%. С того времени доля РФ выросла шестикратно, следует из данных SWIFT.

По итогам июля юань сохранил место в пятерке самых торгуемых валют, констатируют аналитики межбанковской системы. По их расчетам, несмотря на снижение стоимости транзакций на 6,7% по сравнению с июнем, в июле на китайскую валюту пришлось 2,2% от общего объема международной торговли.

В четверг, как следует из данных на сайте Московской биржи, объем торгов юанем впервые превысил объемы торгов в долларах.